Handelsstreit : Trump: China soll Liste mit Zugeständnissen geschickt haben

Laut Donald Trump soll China eine Liste mit 142 Punkten zur Lösung des Handelsstreits übermittelt haben.

von dpa

16. November 2018, 23:14 Uhr

Washington | China hat den USA nach Angaben von US-Präsident Donald Trump eine Liste mit möglichen Zugeständnissen zur Lösung des Handelsstreits übermittelt. Trump betonte am Freitag aber, er sei trotzdem noch nicht dazu bereit, sich mit der Regierung in Peking zu einigen. "China will einen Deal machen", sagte der Präsident im Weißen Haus. "Sie haben eine Liste mit Dingen geschickt, die sie bereit zu tun sind." Es sei eine "ziemlich vollständige Liste" mit 142 Punkten, allerdings fehlten noch "vier oder fünf große Dinge". Trump sagte: "Es ist für mich einfach noch nicht akzeptabel."

Nächstes Treffen mit Präsident Xi Jinping Ende November

Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping kommen zum Monatsende in Argentinien am Rande des G20-Gipfels zusammen. Trump sagte am Freitag, die USA seien bereit, weitere Waren aus China im Wert von 267 Milliarden Dollar mit Sonderzöllen zu überziehen. Er schränkte aber ein: "Das müssen wir vielleicht nicht tun." Die USA haben bereits Sonderzölle auf Waren aus China im Wert von mehr als 250 Milliarden Dollar erhoben. Peking hat mit Vergeltungszöllen reagiert. In dem Konflikt geht es unter anderem um Handelshemmnisse und den Diebstahl von geistigem Eigentum.