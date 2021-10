Corona im Luftverkehr : Impfung für Crews: US-Airlines führen Pflicht ein – Lufthansa dafür

Immer mehr Länder lassen Crews von Airlines nur noch mit einem Corona-Impfnachweis ins Land. Mehrere Gesellschaften weltweit verpflichten bereits ihr fliegendes Personal zu einer Impfung. Darauf pocht auch die Lufthansa.

New York/Frankfurt/Main | Unter dem Druck staatlicher Anforderungen verpflichten weitere US-Airlines ihre Mitarbeiter zu Corona-Schutzimpfungen. Am Wochenende verfügten dies American Airlines, Alaska Airlines und Jet Blue, wie unter anderem die "New York Times" und das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Rundschreiben an die Beschäftigten berichteten. Auch die Lufthans...

