Stuttgart : US-Lieferdienst DoorDash startet Deutschland-Geschäft

Das Geschäft mit Essenslieferungen boomt - auch wegen der Corona-Pandemie und der Arbeit im Home-Office. Nun mischt ein großer US-Anbieter mit. Er startet im Land der Spätzle und Maultaschen.

Stuttgart | Der US-Lieferdienst DoorDash startet sein neues Deutschland-Geschäft in Stuttgart. „Stuttgart ist für uns eine Art Test um zu sehen, ob es Appetit in Deutschland gibt für DoorDash“, sagte Mitgründer Andy Fang in Stuttgart. „Wenn wir erfolgreich in Stuttgart sind, dienen uns die hier gesammelten Erfahrungen auch in anderen Städten.“ DoorDash ist ...

