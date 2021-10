Welthandel : USA halten im Handelskrieg mit China an Strafzöllen fest

Nach seinem Amtsantritt hat sich US-Präsident Biden viel Zeit damit gelassen mit der Entscheidung, wie er im Handelskonflikt mit China vorgehen will.

Washington | Im Handelskrieg mit China will die US-Regierung von Präsident Joe Biden an den gegen Peking verhängten Strafzöllen festhalten, aber mehr Ausnahmen zu Gunsten der US-Wirtschaft zulassen. Hochrangige Beamte der Biden-Regierung kündigten an, es werde wieder ein Prozess gestartet, bei dem US-Firmen in bestimmten Fällen beantragen könnten, von Strafzöll...

