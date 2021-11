Finanzen : Umfrage: Junge Menschen wollen stark in Aktien investieren

Während der Corona-Pandemie haben sich vor allem junge Menschen mit ihren Finanzen auseinandergesetzt. Einer Studie zufolge sind sie offener für Wertpapiersparen als ältere Generationen.

Wien | Junge Menschen wollen laut einer Umfrage besonders stark in Aktien, Fonds und auch Kryptowährungen investieren. In einer Studie der Social-Trading-Plattform Wikifolio zeigten sie sich dafür offener als der Durchschnitt der Befragten. Zugleich bestätigt die Umfrage, an der 1273 Menschen teilnahmen, den allgemeinen Trend zum Wertpapiersparen. Bei ...

