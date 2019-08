Das VW-Logo im Wandel der Zeit : VW präsentiert heute sein neues Logo – So könnte es aussehen

Es gibt bereits Indizien, wie das VW-Logo in Zukunft aussehen könnte.

von Christian Ströhl und dpa

22. August 2019, 10:12 Uhr

Wolfsburg | Drei Wochen vor Beginn der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) stellt Volkswagen am Donnerstag in Wolfsburg seinen neuen Markenauftritt vor. Mit einem überarbeiteten Logo und dem vollelektrischen Modell ID.3 will sich der Autobauer moderner und klimafreundlicher präsentieren.

Das VW-Logo hat seit der ersten Version von 1937 stets verändert. In den vergangenen Jahren gab es jedoch nur marginale Unterschiede:

Begonnen hatte die Neuausrichtung der Marke im Oktober 2015 und damit kurz nach Bekanntwerden der Manipulationen an Dieselmotoren. Die Zukunft von VW solle "elektrisch, voll vernetzt und CO2-frei" werden, kündigte das Unternehmen an. Öffentlich gezeigt werden dürfen sowohl das neue Logo als auch das E-Auto aber erst bei der IAA in Frankfurt. Trotzdem kursieren im Internet schon einige Fotos des neuen Golf 8, auf dem das neue Logo zu sehen ist. Und auch der VfL Wolfsburg trägt die neue Logo-Version seit Anfang der Saison auf der Brust:







Wie auf dem Foto zu sehen, kommt das neue VW-Logo schlichter daher: Es gibt keinen 3D-Effekt. Es erinnert an das schlankere Markenzeichen, das VW in der Nachkriegszeit nutzte. Das Logo erinnert an die erfolgreiche Ära des VW Käfers:

Vermutlich wird das neue Logo bald auch die Skyline von Wolfsburg verändern. Gerüchten zufolge soll es zeitnah das bisherige Markenzeichen auf dem VW-Hochhaus in Wolfsburg ersetzen. Dabei hatte Volkswagen es erst vor knapp drei Jahren aufwendig sanieren lassen.