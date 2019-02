Scharfe Kritik : Verdi-Chef wirft Paketdiensten teils "mafiöse Strukturen" vor

Paketdienstleister Hermes kontert der Kritik des Verdi-Chefs.

23. Februar 2019, 15:01 Uhr

Hamburg | Verdi-Chef Frank Bsirske hat scharfe Kritik an den Paketdiensten geübt und von teils "mafiöse Strukturen" gesprochen. "Unternehmen wie Hermes engagieren Firmen, die wiederum andere Firmen beauftragen, die dann Menschen aus der Ukraine, aus Moldawien oder aus Weißrussland in die Lieferfahrzeuge setzen", sagte er dem "Hamburger Abendblatt" (Samstagsausgabe).

Viele hätten gefälschte Pässe, sagte der Verdi-Chef. "Da werden Stundenlöhne von 4,50 Euro oder sechs Euro gezahlt und das bei Arbeitszeiten von zwölf oder sogar 16 Stunden pro Tag."

Hermes kontert Kritik

Hermes teilte dazu mit, als Auftraggeber lege Hermes großen Wert auf unternehmerische Verantwortung. Hermes lasse sich von all seinen Servicepartnern vertraglich zusichern, "dass sie sich vollumfänglich an gesetzliche Vorgaben – insbesondere die Verpflichtung zur Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns – halten", sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Darüber hinaus investiere Hermes in den kommenden fünf Jahren über 100 Millionen Euro, die überwiegend in die Lohn- und Personalkosten in der Paketzustellung fließen.

Zudem habe Hermes ein unabhängiges Auditsystem installiert, um die Einhaltung von Recht und Gesetz bei seinen Servicepartnern zu gewährleisten. "Hermes toleriert es nicht, wenn für uns tätige Servicepartner gesetzliche Regelungen bzw. die Sozialstandards unterlaufen."