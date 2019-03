Für 18,4 Milliarden Euro : Vodafone übernimmt Kabelnetzbetreiber Unitymedia

Vodafone hat sich für 18,4 Milliarden Euro das Kabelnetz von Unitymedia gesichert. Das teilte Vodafone in London mit.

von Christian Ströhl

25. März 2019, 11:27 Uhr

Hamburg | Der Telekommunikationskonzern Vodafone übernimmt die Kabelnetzen in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen von Unitymedia. Das teilte Vodafone am Montag in London mit. Demnach übernimmt der britische Konzern die Kabelnetze von Unitymedia in Deutschland, Tschechien, Ungarn und Rumänien für insgesamt 18,4 Milliarden Euro.

In einer Pressemitteilung schreibt Vodafone: " Vodafone übernimmt die deutschen Kabelnetze von Unitymedia in diesen Bundesländern: Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen." Deutschland-CEO Hannes Ametsreiter sagte: "Indem wir unsere Kabelnetze vereinigen und zu Gigabit-Netzen aufrüsten, gestalten wir Deutschland wirklich zu einer Gigabit-Gesellschaft um."

Was bedeutet der Deal für Verbraucher?

Vodafone will durch den Aufkauf des Unitymedia-Netzes vor allem seine Gigabit-Strategie fortführen. "Für den Verbraucher bedeutet der Zusammenschluss: erstmalig großflächig schnelle und bezahlbare Gigabit-Anschlüsse. Damit beschleunigen wir nicht nur unser eigenes Netz, sondern bringen auch die anderen Anbieter dazu, in den Ausbau von Gigabit-Netzen zu investieren und den Infrastruktur-Ausbau voranzutreiben."

An den Verträgen der aktuellen Kunden soll sich erst einmal nichts ändern.

Mehr dazu in Kürze