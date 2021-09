Auto : Volvos Luxuselektromarke Polestar geht an die Börse

Mit einer speziellen Fusion will Volvo seine Luxusmarke Polestar an die Börse bringen. Die Pläne für den schnellen Ausbau der Produktion der Elektrofahrzeuge sind ambitioniert.

Göteborg | Die Luxuselektromarke Polestar des schwedischen Autobauers Volvo und seiner chinesischen Mutter Geely will über eine Unternehmenshülle in New York an die Börse gehen. Polestar werde bei der Transaktion inklusive Schulden mit annähernd 20 Milliarden Dollar bewertet, teilte das Unternehmen am Montag in Göteborg mit. Für den Gang an die Börse Nasdaq f...

