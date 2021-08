Seit fast 30 Jahren im Job : Warum Lokführer Frank Bems beim Streik dabei ist

Die Gewerkschaft GDL hat erneut zum Streik aufgerufen. Einer der Lokführer, die ihre Arbeit niederlegen, ist Frank Bems. Warum der 52-Jährige beim Streik dabei ist, obwohl er seinen Job gerne macht.

Osnabrück | Frank Bems hatte als Kind keine Spielzeugeisenbahn und er hatte auch nie davon geträumt, Lokführer zu werden. Der 52-Jährige ist gelernter Elektromaschinenbauer – und doch werden es im nächsten Jahr 30 Jahre, dass er für die Deutsche Bahn am Steuer eines Zuges sitzt. Allerdings nicht in den kommenden Tagen, denn wie viele seiner Kollegen wird Frank Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.