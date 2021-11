Mobilität : Weil zu E-Auto-Plänen: „Wolfsburg ist Herz der Industrie“

VW plant in der Nähe des Wolfsburger Stammwerks eine neue Produktionsstätte. Dort soll das E-Auto Trinity gefertigt werden, das Tesla Konkurrenz machen soll. Lob kommt aus der Politik.

Wolfsburg | Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sieht in den VW-Plänen zum Elektro-Großprojekt Trinity einen entscheidenden Schritt, um den Konzern für die kommenden Jahre solide aufzustellen. „Wolfsburg ist das Herz der niedersächsischen Industrie, und Wolfsburg soll es bleiben“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch, nachdem Volkswagen am Vorabend de...

