Energie : Windkraft-Branche hofft auf neue Bundesregierung

Hersteller und Betreiber von Windrädern haben schwierige Jahre hinter sich. Nun setzen sie auf eine neue Bundesregierung - und ein Sofortprogramm.

Husum | Die Windkraftbranche verspricht sich wichtige Impulse von der am Dienstag in Schleswig-Holstein eröffneten Messe Husum Wind. „Wir haben den Tiefpunkt durchschritten“, sagte der Präsident des Bundesverbandes Windenergie, Hermann Albers, am Dienstag in Husum. Bis Ende des Jahres werde in Deutschland ein Zubau der Windkraft von voraussichtlich 2,4 Gig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.