Sportartikel : Adidas will größeren Teil vom Milliardenmarkt des Sports

Adidas will das Spiel bestimmen. Mit ihrem neuen Slogan „Own The Game“ wollen die Franken in den kommenden fünf Jahren den Abstand zu Weltmarktführer Nike verkleinern.

Herzogenaurach | Nachhaltig produzierte Schuhe, bequeme Klamotten und ein Fokus auf die Zielgruppe der Frauen: Der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller Adidas hat die Corona-Krise gedanklich schon hinter sich gelassen und will in den nächsten fünf Jahren massiv zulegen. In den fünf Jahren 2021 bis 2025 soll der Gewinn jeweils um 16 bis 18 Prozent steigen, kü...

