Hauptversammlung in London : Air-Berlin-Chef: Flüge wieder zuverlässig und pünktlich

«Air Berlin ist wieder eine sichere, pünktliche und zuverlässige Fluggesellschaft.» Seit dem 1. Juni sei der Flugplan stabil, die Pünktlichkeit wieder über 80 Prozent, Streichungen gebe es nur aus technischen Gründen.

Seit Ende März - dem Beginn des Sommerflugplans - waren bei Air Berlin immer wieder Verbindungen ausgefallen oder hatten mitunter große Verspätungen. Winkelmann räumte fehlerhafte Planung bei der Neuordnung des Netzes ein. Es habe teilweise an Flugzeugen und Kabinenpersonal gefehlt. Inzwischen wurden Flüge an andere Airports verlagert oder auch ganz gestrichen. Auch der neue Bodenabfertiger in Berlin-Tegel arbeite nun stabiler - wenn auch noch nicht ideal.

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung steht die prekäre finanzielle Lage, die sich trotz mehrerer Sanierungsprogramme zuspitzt. Seit 2008 schreibt das Unternehmen mit einer Ausnahme rote Zahlen. Das Eigenkapital ist deutlich negativ. In der Luft gehalten wird Air Berlin seit Jahren durch Finanzspritzen des arabischen Großaktionärs Etihad, der 29,2 Prozent der Anteile besitzt.

Zuletzt war ein wichtiger Teil des Sanierungsplans für Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft weggebrochen: Verhandlungen über eine gemeinsame Ferienfluggesellschaft der Air-Berlin-Tochter Niki mit Tuifly scheiterten. Air Berlin stellte bei den Landesregierungen von Berlin und Nordrhein-Westfalen daraufhin eine Voranfrage auf Prüfung eines Bürgschaftsantrags.

erstellt am 14.Jun.2017 | 12:38 Uhr