Börse in Frankfurt : Aktien-Anleger greifen wieder zaghaft zu

Nach Panik am Montag und einer ausgeprägten Berg- und Talfahrt am Dienstag versucht der Dax zur Wochenmitte erneut die Erholung. Das Eingreifen erster Notenbanken in Europa hellte die Stimmung auf. Dennoch herrscht nach wie vor Vorsicht.

Avatar_prignitzer von dpa

11. März 2020, 12:09 Uhr

Für den Dax ging es am Mittwoch bis zur Mittagszeit um 1,35 Prozent auf 10.617,10 Punkte nach oben - damit gab der deutsche Leitindex einen Teil der Gewinne vom Vormittag wieder ab. Zu Wochenbeginn hatte das deutsche Börsenbarometer mit einem Minus von fast 8 Prozent den größten Verlust seit den Terroranschlägen am 11. September 2001 erlebt.

Der MDax, in dem sich mittelgroße Unternehmen befinden, rückte am Mittwochmittag um 0,86 Prozent auf 23,099,42 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,5 Prozent.

Im Dax gaben die Aktien des Sportartikelherstellers Adidas als einer der wenigen und zudem als größter Verlierer um weitere knapp 5 Prozent nach. Inzwischen zu rund 210 Euro gehandelt, erreichten sie den tiefsten Stand seit einem Jahr. Im MDax war die Puma-Aktie mit minus 4,4 Prozent Schlusslicht, nachdem der Adidas-Konkurrent virusbedingt seine Jahresprognose in Frage stellte.

Die schwer gebeutelten Autowerte schlugen einen Erholungskurs ein: Daimler, Volkswagen und BMW legten zwischen 1,5 und 2,5 Prozent zu. Auch für die Versorgeraktien Eon und RWE ging es wieder spürbar nach oben mit Gewinnen zwischen 3 und 4 Prozent.

Knorr-Bremse stiegen nach vorgelegter Quartalsbilanz um 6,2 Prozent und machten damit zumindest die Verluste der vergangenen zwei Handelstage wieder mehr als wett. Die Anteilsscheine von Hannover Rück schwankten wie auch die von Lanxess zwischen Gewinnen und Verlusten.