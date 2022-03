Ukraine-Krieg treibt Energiepreise : Alles wird teurer: Inflationsrate in Deutschland bei 7,3 Prozent

Die Preise in Deutschland steigen so stark wie seit mehr als 40 Jahren nicht: Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitgeteilt hat, lag die Inflationsrate im März bei 7,3 Prozent. Ursache ist der Ukraine-Krieg.

Ein deutlicher Energiepreissprung infolge des Ukraine-Krieges hat die Inflation in Deutschland im März auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung getrieben. Die Verbraucherpreise lagen im März 2022 um 7,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, so das Statistische Bundesamt. Im Februar hatte die Jahresinflationsrate noch bei 5,1 Prozent gel...

