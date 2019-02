Welthandel : Altmaier pocht auf Reform der WTO-Regeln

Die Regeln der Welthandelsorganisation WTO müssen nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) moderner werden.

von dpa

22. Februar 2019, 06:52 Uhr

Vor einem informellen Treffen der EU-Handelsminister in Rumänien an diesem Freitag hat sich Altmaier für eine Reform stark gemacht. «Wir wollen und müssen die Regeln für den Welthandel an die aktuellen Herausforderungen anpassen», bekräftigte er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Nötig sei die Reform vor allem bei Regeln zu Subventionen, die den Wettbewerb verzerrten, und bei E-Commerce. «Dafür brauchen wir eine moderne WTO, die in der Lage ist, schnell und schlagkräftig Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern zu schlichten.»

Die G20-Gruppe will im Rahmen der WTO-Reform bessere gemeinsame Spielregeln entwickeln - die USA werfen insbesondere China Wettbewerbsverzerrungen und unfaire Handelspraktiken vor.

Bei dem informellen Treffen der EU-Handelsminister in Bukarest am Freitag ist die Modernisierung der WTO eines von mehreren Themen auf der Agenda. Außerdem geht es um die Handelsbeziehungen der EU zu den USA und den Stand der Freihandelsgespräche mit der Mercosur-Staatengruppe.