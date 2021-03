Börse in Frankfurt : Anleger gönnen sich nach Dax-Kursrally eine Pause

Nach der fulminanten Kursrally der Vorwoche haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag eine Auszeit gegönnt.

Frankfurt/Main | Der Dax notierte am Nachmittag 0,13 Prozent höher bei 14.521,35 Punkten. In der Vorwoche hatte der Dax eine viertägige Rekordserie bis auf einen Höchststand von 14 595 Punkten hingelegt und ein Wochenplus von mehr als 4 Prozent erreicht. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Montag zuletzt um 0,27 Prozent auf 31.864,13 Punkte. Für den Euro...

