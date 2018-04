Börse in Frankfurt : Anleger halten sich nach Erholung weiter bedeckt

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt geben sich nach einer zwischenzeitlichen Erholung vorsichtig. Der Leitindex Dax trat bei 12.587,25 Punkten nahezu auf der Stelle.

von dpa

19. April 2018, 12:07 Uhr

Der Technologiewerte-Index TecDax büßte rund ein halbes Prozent auf 2652,05 Punkte ein, während der Index der mittelgroßen Werte MDax um 0,13 Prozent auf 26.076,74 Punkte stieg. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam unter dem Strich nicht vom Fleck.

Zuletzt hatten sich Anleger immer weniger an den geopolitischen Spannungen wie dem Handelskonflikt zwischen den USA und China oder der Syrien-Krise gestoßen.

Die Aktien der Merck KGaA gewannen mehr als 1 Prozent, nachdem der Verkauf des Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten endlich feststeht. Der US-Konzern Procter & Gamble will mehr als 3 Milliarden Euro zahlen. Investoren hatten sich bereits gesorgt, dass die Darmstädter vorerst auf der Sparte sitzen bleiben könnten.

Mit einem Plus von mehr als 3 Prozent schoben sich die Papiere der Gea Group am Tag der Hauptversammlung an die MDax-Spitze. Der Vorstandsumbau beim angeschlagenen Maschinenbauer geht weiter.

Im Nebenwerteindex SDax sorgten Zooplus-Aktien mit einem Kurssprung um mehr als 8 Prozent für Aufmerksamkeit. Der Onlinehändler für Haustiefbedarf hatte den Umsatz im ersten Quartal stark gesteigert. Um über 8 Prozent abwärts ging es für HelloFresh.

Die Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet hat sich von 12,2 Millionen Papiere zu einem Preis von 12,30 Euro getrennt. Auf etwa dieses Niveau kamen die Papiere des Kochboxenversenders nun zurück.