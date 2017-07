Börse in Frankfurt : Anleger halten sich vor EZB-Entscheid zurück

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich nach der guten Vorwoche am Montag zunächst zurückgehalten. Sie warteten auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB), schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets in einem Kommentar.