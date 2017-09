Börse in Frankfurt : Anleger hoffen nach starkem September auf Dax-Rekord

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

29.Sep.2017

Dabei verwies sie auch auf die Steuerpläne von US-Präsident Donald Trump und die vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron geforderten grundlegenden Reformen in Europa.

Am Freitag ging der Dax mit einem Plus von 0,98 Prozent auf 12 828,86 Punkte aus dem Handel. Bis zu seinem im Juni erreichten Rekordhoch von 12 951,54 Zählern fehlen dem deutschen Leitindex damit weniger als 1 Prozent.

Der Dax baute auch seinen Monatsgewinn in der letzten September-Woche auf fast 6 Prozent aus. «Die Skeptiker müssen auf den fahrenden Zug aufspringen, um nicht abgehängt zu werden», schrieb Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets in einem Marktkommentar. Das könne den Dax schnell auf die nächste runde Marke von 13 000 Punkten befördern.

Ob dem Dax in der neuen - am Dienstag vom Tag der deutschen Einheit unterbrochenen - Handelswoche der große Sprung gelingt, dürfte auch vom politischen Umfeld abhängen. «Mit dem am Sonntag geplanten Abspaltungsreferendum Kataloniens von Spanien und den schwierigen 'Jamaika'-Koalitionsverhandlungen in Berlin kommen Unwägbarkeiten auf die Börsen zu», erklärten die Experten der Privatbank Merck Finck.

Zudem birgt die US-Steuerfantasie Enttäuschungspotenzial. «Die Aktienmärkte setzen schon zum zweiten Mal auf die vermeintlichen Wachstumseffekte der Trumpschen Steuerpolitik,» sagte Helaba-Analystin Windt. Auf dem hohen Bewertungsniveau am US-Aktienmarkt sei das wohl mindestens einmal zu viel.

Für Bewegung könnten auch Konjunkturdaten sorgen. Von Interesse ist am Montag insbesondere der ISM-Index, der ein Stimmungsbild für die US-Industrie zeichnet. Er gilt als verlässliches Signal für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Zum Wochenschluss steht dann in Deutschland die Industrieproduktion auf der Agenda, gefolgt vom wichtigen US-Arbeitsmarktbericht, an dem sich die US-Notenbank mit ihrer Zinspolitik orientiert.

Allerdings dürfte Hurrikan Harvey die US-Arbeitsmarktstatistik für September durcheinander gewirbelt haben, schrieb Analyst Christoph Balz von der Commerzbank in einem Wochenausblick. «Verlässliche Daten gibt es wohl erst im November.»

Auf der Unternehmensseite dürfte es noch eher ruhig zugehen. Die Berichtssaison der Unternehmen für das dritte Quartal läuft unter anderem mit Zahlen des vor der Übernahme durch Bayer stehenden US-Saatgutkonzerns Monsanto langsam an. Zudem stehen Pkw-Zulassungszahlen und ein Kapitalmarkttag des MDax-Konzerns Wacker Chemie auf der Agenda.