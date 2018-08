Börse in Frankfurt : Anleger optimistisch vor den Handelsgesprächen

Optimistische Anleger haben am Montag die jüngste Schwächephase des Dax vorerst gestoppt. Der deutsche Leitindex legte gegen Mittag um 1,05 Prozent auf 12.338,83 Punkte zu. Nach zuletzt drei trüben Wochen in Folge hellte sich damit das Bild wieder etwas auf.

von dpa

20. August 2018, 14:44 Uhr

Allein in der Vorwoche war das Barometer um 1,7 Prozent abgesackt - belastet durch den hohen Kurseinbruch des Schwergewichts Bayer nach einem negativen US-Gerichtsurteil gegen die Tochter Monsanto.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann zuletzt 0,51 Prozent auf 26.513,09 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 1,36 Prozent auf 2920,33 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,71 Prozent hoch.

Der internationale Zollstreit und die Türkei-Krise bleiben im Blick der Anleger. Es überwiege derzeit aber der Optimismus, dass die in dieser Woche stattfindenden Gespräche zwischen den USA und China sowie den USA und der EU an diesem Montag die Streitigkeiten etwas entschärfen, hieß es.

Bayer-Aktien standen am Montag an der Dax-Spitze zuletzt 3,2 Prozent höher. In der Vorwoche war der Kurs um 16 Prozent abgerutscht. BASF gewannen gleich hinter Bayer 2,6 Prozent. Die Lust der Anleger auf die Wirecard-Aktien blieb auch zu Wochenbeginn ungebrochen. Gegen Mittag ging es um 3,2 Prozent hoch. Die Aufnahme in den Dax im September gilt als so gut wie sicher.

Die Kursrally der im SDax gelisteten Stammaktien von Sixt setzte sich fort. Mit einem Plus von zuletzt 2,2 Prozent und einem zuvor bis auf mehr als 114 Euro angezogenen Aktienkurs näherten sich die Papiere des Autovermieters ihrem Rekordhoch von 116,40 Euro von Mitte Mai.