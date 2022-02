Wirtschaft : Arbeiter der insolventen MV Werften zum Bleiben aufgerufen

Laut Insolvenzverwalter der MV Werften gibt es durchaus eine Perspektive etwa für den Standort Rostock. Bis wieder Arbeit kommt, könnte es allerdings dauern. Die Arbeiter sollen dennoch bleiben.

Nach der Insolvenz der MV Werften ist kurzfristig keine Arbeit an den Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund in Sicht. Insolvenzverwalter, Gewerkschaftsvertreter und Politiker appellierten am Freitag dennoch an die Beschäftigten, zu bleiben und Anfang März in die Transfergesellschaft zu wechseln. „Wir werden am 1.3. keine Arbeit haben“, sagte Inso...

