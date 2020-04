Börse in Frankfurt : Auftaktgewinne im Dax - Störung legt Xetra-Handel lahm

Der deutsche Aktienmarkt hat nach Ostern zum Auftakt weitere Kursgewinne verzeichnet. Allerdings kam es schon nach wenigen Minuten zu technischen Störungen im Xetra-Handel. Zuletzt arbeitete der Börsenbetreiber noch an der Problembehebung.

14. April 2020, 12:06 Uhr

Grundsätzlich sorgten trotz der anhaltenden Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen der weltweiten Corona-Pandemie positiv aufgenommene Konjunkturdaten aus China für neuen Optimismus. Dort war der Außenhandel im März nicht so stark eingebrochen wie Experten befürchtet hatten.

Der Dax kam in den Anfangsminuten bis zu 1,7 Prozent fester aus den Osterfeiertagen. Der Schwung ließ dann aber nach, gegen Ende der ersten halben Handelsstunde stand er noch 1,05 Prozent höher bei 10.675,93 Punkten, bevor die technischen Probleme auftraten.

Mit dem positiven Auftakt knüpfte der Leitindex an seine Erholung in den vergangenen Wochen an. Vom Crash-Tief Mitte März hat er sich nun schon um fast 30 Prozent nach oben gearbeitet.

Der MDax stieg vor den Xetra-Problemen um 0,85 Prozent auf 22.289,08 Punkte. Der EuroStoxx 50 verlor zuletzt 0,79 Prozent auf 2915,58 Zähler. Die Indizes folgen damit alle den zuvor schon robusten Börsen in Asien. Über die Vorgaben von der Wall Street, wo der Handel nach Ostern am Vorabend mit Verlusten begann, schauten die Anleger hinweg. Allerdings war die Stimmung in New York bei den Technologiewerten besser, wie gestiegene Nasdaq-Indizes zeigten.

Die Rally unter den US-Technologiewerten war von Kurssprüngen bei Amazon, Netflix und Tesla angetrieben worden. Hierzulande folgten SAP: Sie gehörten im Dax mit einem Anstieg um 2,5 Prozent zur Spitzengruppe.

Ganz hinten im Dax stand der Rücksetzer bei Eon um zwei Prozent mit einem Analystenkommentar in Zusammenhang. Bei dem Energiekonzern rät Goldman Sachs nun zum Verkauf. Wegen der Gefahr einer steigenden Arbeitslosigkeit und drohender Zahlungsausfälle begründete Analyst Alberto Gandolfi die Abstufung mit Cashflow-Risiken in den Versorgungsaktivitäten.