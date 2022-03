Verkehr : Bahn treibt Elektrifizierung mit Oberleitungsinseln voran

Die Bahn treibt im Norden die Elektrifizierung von Nahverkehrsstrecken mit Oberleitungsinseln voran. Statt durchgehend Oberleitungen für elektrische Lokomotiven zu bauen, werden dabei jeweils nur kurze Abschnitte oder Bahnhöfe elektrifiziert, an denen akkubetriebene Züge aufgeladen werden. „Diese Form der nur teilweisen Strecken-Elektrifizierung wird voraussichtlich im Dezember 2023 zum ersten Mal in Schleswig-Holstein in Betrieb gehen“, teilte die Deutsche Bahn am Montag mit. „Künftig können so in Schleswig-Holstein über zehn Millionen Kilometer Zugverkehr elektrisch gefahren werden. Die bislang eingesetzten Dieselzüge werden ausgemustert.“

Bauarbeiten für das Projekt sollen im Herbst 2022 in Schleswig-Holstein beginnen, im ersten Schritt in den Bahnhöfen Kiel, Bad Oldesloe und Büchen. Im zweiten Schritt werden bestehende Oberleitungen auf der Strecke Flensburg-Kiel sowie zwischen Kiel und Kiel-Hassee 2023 erweitert. Auch an der Westküste in Heide, Husum und Tönning soll diese Technik zum...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.