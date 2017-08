Kritik der Verbraucherschützer : Bankenverband setzt sich für einfache Gebührenmodelle ein

vergrößern 1 von 1 Foto: Tobias Kleinschmidt 1 von 1

Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) spricht sich für einfache und durchschaubare Gebührenmodelle beim Girokonto aus. «Generell ist es gut, wenn man einfache Modelle anbietet, die der Kunde versteht», sagte Hauptgeschäftsführer Michael Kemmer der Deutschen Presse-Agentur.

Und es müsse volle Transparenz gesichert sein: «Der Kunde muss wissen, was er für sein Geld bekommt. Es sollte nicht so verwirrend gestaltet sein, dass er zehn Seiten Kleingedrucktes durchlesen muss, um überhaupt festzustellen, was er wofür bezahlt.»

Der Bankenvertreter nahm damit Stellung zur Kritik der Verbraucherzentralen an zweifelhaften neuen Gebühren als Reaktion auf niedrige Zinsen. In der Branche gebe es hierbei verbreitet Wildwuchs, hatte der Leiter des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, Klaus Müller, bemängelt. Er appellierte an Banken und Sparkassen, «nicht kreative neue Gebühren, sondern einfache, fair bepreiste Konten anzubieten».

Kemmer sagte, für verschiedene Kundenansprüche müsse es auch verschiedene Modelle geben. Der harte Wettbewerb zwischen den Kreditinstituten sorge dafür, dass die Kunden insgesamt nicht übermäßig belastet würden. «Wenn der Kunde sich ein wenig informiert, kann ihm das eigentlich nicht passieren. Die Grenze setzt der Markt, der Markt funktioniert bei uns, das schützt den Kunden.»

Der BdB-Hauptgeschäftsführer räumte ein, viele Geldhäuser in Deutschland hätten «den Zahlungsverkehr jahrelang mit dem Kredit- und Einlagegeschäft quersubventioniert. Das Girokonto war der Anker für den Kunden. Wenn eine Bank das Girokonto führte, konnte sie dem Kunden auch weitere Dienstleistungen verkaufen. Diese Art von Mischkalkulation funktioniert heute nicht mehr aufgrund der Niedrigzins-Situation, der hohen Investitionen und des harten Wettbewerbs.» Die Branche gehe deshalb dazu über, sich die Kosten über geänderte Preismodelle zurückzuholen.

Newsroom Bankenverband

von dpa

erstellt am 13.Aug.2017 | 13:06 Uhr