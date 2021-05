Verkehr : Bausünden in neuem Glanz: Das Parkhaus wird 120 Jahre alt

Seit 120 Jahren kann man sein Auto in einem Parkhaus abstellen. Mit dem Image der oft lieblos hingeklotzten Zweckbauten steht es nicht zum Besten. Das soll sich ändern.

Köln | Man findet sie noch, diese Parkhäuser, in denen einem angst und bange wird. Klein, eng, dunkel, an den Pfeilern der abgeschrammte Lack aus Jahrzehnten, in den Ecken Dreck und Pfützen, und im flackernden Neonlicht der Treppenhäuser ... Man mag gar nicht drüber nachdenken. Man muss aber auch nicht. Nicht mehr. Nach 120 Jahren Parkhausgeschichte geht ...

