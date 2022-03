Aktien im Aufwind : Börse in Kriegszeiten: Welche Branchen plötzlich hoch im Kurs sind

Der Krieg in der Ukraine treibt manche Branche an der Börse besonders an. Anleger können profitieren, sie müssen teilweise aber moralische Bedenken zur Seite legen. Ein Überblick, welche Aktien an der Börse derzeit anziehen.

Der Krieg in der Ukraine setzt dem Aktienmarkt weiter zu. Leitindexe wie der deutsche DAX stehen unter Spannung. Trotzdem zeichnen sich an den Märkten inzwischen auch Gewinner ab. Eine Branche sticht sogar mit geradezu außerordentlichen Kurssprüngen heraus: die Rüstungsindustrie. Infolge der Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz, 100 Milliarden Eur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.