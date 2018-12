Börse in Frankfurt : Brexit-Hängepartie verunsichert Anleger

Sehr negative Vorgaben der US-Börsen sowie pessimistische Brexit-Spekulationen haben deutsche Aktien zur Wochenmitte belastet. Der Dax fiel am Mittwoch mittags um 0,84 Prozent auf 11.240,58 Punkte.

von dpa

05. Dezember 2018, 12:05 Uhr

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen beinhaltet, verlor 0,61 Prozent auf 23.249,48 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte rund 0,8 Prozent ein.

An der Wall Street hatten am Vorabend Konjunktursorgen und Zweifel an der Nachhaltigkeit des jüngsten Handelsdeals der USA mit China Verluste ausgelöst. An diesem Mittwoch bleiben die US-Börsen wegen des Gedenkens an den in der Vorwoche verstorbenen Ex-Präsidenten George Bush geschlossen.

Aus Branchensicht standen vor allem die Papiere der Versicherer unter Verkaufsdruck. Händler führten die Einbußen insbesondere auf die niedrigen Zinsen bei länger laufenden Anleihen am US-Bondmarkt zurück. Allianz-Papiere lagen mit einem Abschlag von 2,1 Prozent fast am Dax-Ende. Die Kurse von Munich Re, Hannover Rück und Talanx gaben zwischen 1,1 und 1,6 Prozent nach.

Positiv werteten Börsianer das Treffen der deutschen Autobosse mit US-Präsident Trump und weiteren Vertretern der US-Regierung. Die Aktien von VW, Daimler und BMW gehörten mit Kursgewinnen zwischen 0,5 und 1,4 Prozent zu den attraktivsten Dax-Werten.

Noch besser lief es für die Aktien von Bayer. Sie erholten sich im Verlauf von ihren Anfangsverlusten und notierten als Dax-Spitzenreiter zuletzt 1,8 Prozent fester. Finanzvorstand Wolfgang Nickl stellte weitere Dividendenerhöhungen und mögliche Aktienrückkäufe in Aussicht. Zudem will der Pharma- und Agrochemiekonzern sein Umsatz- und Gewinnwachstum beschleunigen.