Börse in Frankfurt : Brexit-Pessimismus vergrault Dax-Anleger

Die US-Anlegerflucht am Vortag sowie negative Nachrichten rund um die Brexit-Entscheidung haben deutsche Aktien am Morgen unter Druck gesetzt. Der Dax fiel im frühen Handel um 1,13 Prozent auf 11.207,58 Punkte.

von dpa

05. Dezember 2018, 09:48 Uhr

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen beinhaltet, verlor 0,93 Prozent auf 23.174,32 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte rund 1,2 Prozent ein.

Vor Beginn der fünftägigen Debatte über den EU-Austritt Großbritanniens hatte das britische Parlament der Regierung eine empfindliche Niederlage bereitet. Die Abgeordneten entschieden, dass die Regierung die Rechte des Parlaments missachtet hat. Für Premierministerin Theresa May ist dies ein weiterer Rückschlag. Ohnehin werden ihr nur geringe Chancen zugestanden, eine Mehrheit für ihr Abkommen bei der geplanten Abstimmung am 11. Dezember im Parlament zu erreichen.

An der Wall Street hatten am Vorabend Konjunktursorgen und Zweifel an der Nachhaltigkeit des jüngsten Handelsdeals der USA mit China Verluste ausgelöst. Der Dow-Jones-Index knickte um über 3 Prozent ein, der technologielastige Nasdaq 100 sackte sogar um fast 4 Prozent ab.

«Cash is King», stellte Barclays-Marktstratege Emmanuel Cau fest. Im eigentlich guten Aktienmonat Dezember scheine niemand wirklich an eine Jahresendrally zu glauben. Die anhaltende «Flucht in Sicherheit» und entsprechend niedrige Aktienquote biete mit Blick auf die kommenden Monate jedoch besonders gute Chancen.

Als recht positiv bewerteten Börsianer das Treffen der deutschen Autobosse mit US-Präsident Trump und weiteren Vertretern der US-Regierung am Vortag. VW, Daimler und BMW wollen mit großen Investitionen in den USA die Autozölle für US-Importe aus Europa verhindern. Die Aktien der drei Fahrzeughersteller verbuchten am Morgen unterdurchschnittliche Kursrückgänge zwischen 0,3 und 0,7 Prozent.