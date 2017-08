Geht der Boom weiter? : Bundesamt legt Halbjahresdaten zum Export vor

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Wie sich der deutsche Export im ersten Halbjahr entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt heute Vormittag bekannt. Der Außenhandelsverband BGA rechnete im Gesamtjahr zuletzt mit einem Anstieg von bis zu 2,5 Prozent auf einen Rekordwert von 1,24 Billionen Euro. 2016 hatten Deutschlands Exportunternehmen trotz der damaligen Schwäche des Welthandels das dritte Rekordjahr in Folge hingelegt. Sie verkauften Waren für 1,2 Billionen Euro ins Ausland - ein Plus von 1,2 Prozent. Deutschland exportiert seit geraumer Zeit mehr als es einführt. Das sorgt bei Handelspartnern immer wieder für Kritik, insbesondere in den USA.

von dpa

erstellt am 08.Aug.2017 | 05:30 Uhr