Aktie rauscht in den Keller : Chefin von in Bedrängnis geratener Swedbank entlassen

Die mutmaßlich in den Danske-Skandal verwickelte Swedbank hat ihre Chefin Birgitte Bonnesen entlassen. Die Entwicklungen der vergangenen Tage hätten einen enormen Druck auf die Bank erzeugt, weshalb entschieden worden sei, Bonnesen von ihrem Posten abzusetzen, teilte der Verwaltungsrat der schwedischen Bank mit.

von dpa

28. März 2019, 11:30 Uhr

Ihre Geschäfte übernehme bis auf Weiteres Finanzchef Anders Karlsson. Der Verwaltungsrat suche nach einem dauerhaften Nachfolger für die Dänin, die seit 2016 an der Spitze der Swedbank gestanden hatte.

Die schwedische Behörde für Wirtschaftskriminalität hatte ihre Voruntersuchungen gegen die Swedbank nach einer Razzia in der Bankenzentrale am Mittwoch auf den Verdacht des schweren Betrugs ausgeweitet. Bislang hatte sie nur wegen Verdachts des unerlaubten Offenlegens von Insider-Informationen ermittelt.

Der Aktienkurs der Bank rauschte in den Keller, die Talfahrt setzte sich am Donnerstag fort. Daraufhin wurde die Swedbank-Aktie vom Markt genommen. Die Swedbank ist nach eigenen Angaben die größte Bank in Schweden und im Baltikum.