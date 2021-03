Trotz Corona-Pandemie : Chinas Exporte steigen um 60 Prozent im Jahresvergleich

Chinas Außenhandel ist in den ersten zwei Monaten des Jahres unerwartet stark um 41,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen.

Peking | Wie der chinesische Zoll in Peking berichtete, machten die Exporte in US-Dollar berechnet im Jahresvergleich sogar einen Sprung um Plus 60,6 Prozent. Die Importe legten auch stark um 22,2 Prozent zu. Als Ursache für den ungewöhnlich starken Zuwachs sahen Experten vor allem die niedrige Vergleichsbasis im Januar und Februar des vergangenen Jahres, a...

