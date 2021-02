2021 bessere Geschäfte : Commerzbank macht Tempo bei Konzernumbau

Mit einem harten Sparkurs will die Commerzbank zurück in die Erfolgsspur. Der neue Konzernchef Manfred Knof drückt aufs Tempo. Schon in diesem Jahr erwartet der Vorstand erste positive Ergebnisse.

Frankfurt am Main | Die Commerzbank drückt beim Konzernumbau aufs Tempo und will nach einem Milliardenverlust 2020 schon im laufenden Jahr deutlich bessere Geschäfte machen. Der neu formierte Vorstand peilt für 2021 wieder ein positives operatives Ergebnis an. Wenn 2024...

