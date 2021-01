Sparpläne des Vorstands : Commerzbank: Tausende Stellen auf der Kippe

Der neue Commerzbank-Chef Knof plant radikale Einschnitte. Tausende Stellen und Hunderte Filialen in Deutschland stehen auf der Kippe. Noch sind die Sparpläne aber nicht final.

Frankfurt am Main | Der erst seit Jahresanfang amtierende Commerzbank-Chef Manfred Knof tritt kräftig auf die Kostenbremse: Das Institut plant den Abbau Tausender Stellen und will sein Filialnetz in Deutschland fast halbieren. Brutto sollen den Plänen zufolge bis 2024 r...

