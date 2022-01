Wird erste Bürgschaft fällig? : Corona: Für diese Firmen bürgt Niedersachsen mit Steuer-Millionen

Niedersachsen bürgt in der Corona-Krise für zahlreiche Unternehmen mit insgesamt Hunderten Millionen Euro. Normalerweise bleiben solche Angaben geheim. Nun droht das Land das erste Mal mit Steuergeldern als Bürge einspringen zu müssen.

Von Dirk Fisser und Nina Kallmeier

22. Januar 2022, 06:22 Uhr

Die Aufregung in der Landespolitik war groß, als die Landesregierung in Hannover 2020 überlegte, dem angeschlagenen Reisekonzern Tui mit einer Bürgschaft zu helfen. Mehrere Hundert Millionen Euro sollte das Land absichern. Die Opposition aus Grünen und FDP ging dagegen geschlossen auf die Barrikaden.

Unverantwortlich sei das, teilte etwa die FDP damals mit. Denn wäre das börsennotierte weltweit größte Reiseunternehmen tatsächlich Pleite gegangen, wäre das den Steuerzahler in Niedersachsen teuer zu stehen gekommen. Er hätte für die verbürgten Verbindlichkeiten des Konzerns aufkommen müssen – das Wesen einer Bürgschaft

Keine Bürgschaft für Tui, aber für andere...

Es kam nicht so. Tui existiert weiter, eine Bürgschaft ging das Land Niedersachsen in diesem Fall nicht ein. Das indes so öffentlich über die Hilfe des Landes diskutiert wurde, war eher ungewöhnlich. Meistens wird darüber geschwiegen, für wen Niedersachsen bürgt. Das Parlament wird zwar von der Landesregierung in Kenntnis gesetzt. Doch die Informationen werden vertraulich behandelt.

Eine Liste der landeseigenen Förderbank NBank, die unserer Redaktion vorliegt, zeigt nun aber im Detail, welchen Unternehmen das Land anders als Tui dann doch in der Corona-Krise mit Bürgschaften geholfen hat. Und bei wem der Steuerzahler damit möglicherweise einspringen muss, wenn die Firmen ihre finanziellen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen können.

Es geht um insgesamt 15 Unternehmen mit Sitz in Niedersachsen. Zusammengenommen bürgt das Land Niedersachsen mit rund 220 Millionen Euro. De facto fällt die Summe aber laut Finanzministerium etwas geringer aus: Bei solchen Firmen mit vielen Jobs in anderen Bundesländern sind eben diese mit im Boot. Andersherum bürgt Niedersachsen bei anderen Bundesländern quasi mit.

Messe, Schuhe, Elektronik

Das alleinige Risiko dürfte Niedersachsen indes bei der Deutschen Messe mit Sitz in Hannover tragen. Die Summe: 40,5 Millionen Euro. Ebenso beim Flughafen Hannover. Vor gut einem Jahr hatte das Land eine Bürgschaft in Höhe von 15,75 Millionen Euro vergeben. Beide Unternehmen sind durch die Corona-Krise schwer angeschlagen. Die Region Hannover bürgt in gleicher Höhe wie das Land.

Auf 45 Millionen Euro belaufen sich mehrere Bürgschaften für die Elektronikfachmarkt-Kette Expert mit Sitz in Langenhagen, die bundesweit Filialen betreibt. Die Summe verteilt sich auf sieben gelistete Bürgschaften.

Finanzvorstand Gerd-Christian Hesse teilte auf Anfrage mit, man habe im März 2020 „zur Sicherstellung der Liquidität der expert-Unternehmenszentrale in Langenhagen“ eine zusätzliche Kreditlinie mit einer Landesbürgschaft abgesichert. „Diese mussten wir erfreulicherweise nicht in Anspruch nehmen, weshalb wir uns im Sommer 2021 dazu entschieden haben, sie zurückzugeben.“

Die größte Einzel-Bürgschaft des Landes entfiel laut Liste derweil auf ein Unternehmen aus Osnabrück: die HR Group,> bekannt beispielsweise für Schuhläden der Dachmarke Reno. Das Land bürgt im Falle des Konzerns mit 46,8 Millionen Euro. Als Ziel der Beihilfe wird angegeben: „Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs der Corona-Pandemie“.

Beim Konzern selbst sieht man das aber offenbar ganz anders. Ein Sprecher teilt auf Anfrage mit: „Die von der HR Group beantragte Landesbürgschaft hat nichts mit Corona zu tun. Die Mittel seien „zur Sanierung und Stärkung der HR Group beantragt und zu diesem Zweck auch bewilligt“ worden.

Unternehmen Standort Bürgschaften in Euro Schlote Holding GmbH Hannover 18 Millionen Meyer & Meyer Holding SE & Co. KG Weser-Ems 19 665 Millionen Peiner Umformtechnik GmbH Braunschweig 2 25 Millionen expert SE Hannover 45 Millionen Springer GmbH Hannover 1 8 Millionen Awuko Abrasives Wandmacher GmbH & Co. KG Braunschweig 1 35 Millionen HR Group GmbH & Co. KG Weser-Ems 46 8 Millionen The Hearts Hotel GmbH Braunschweig 423.000 Ronge Industriebau GmbH Hannover 4 95 Millionen BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG Braunschweig 9 6 Millionen Gussek-Haus Franz Gussek GmbH & Co. KG Weser-Ems 1 35 Millionen Flughafen Hannover Langenhangen Hannover 15 75 Millionen Deutsche Messe AG Hannover 40 5 Millionen APS Antriebs- Prüf- und Steuertechnik GmbH Braunschweig 900.000 Salzgitter Maschinenbau AG Braunschweig 13 5 Millionen

Tatsächlich vergibt das Land Bürgschaften auch dann an Unternehmen, wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht. Nur erfährt dann eben niemand davon. Aus dem Finanzministerium heißt es, die Bürgschafts-Richtlinien seien zu Beginn von Corona gelockert worden. Damit greifen nun aber wohl Transparenz-Regeln der EU.

Und so kommt Niedersachsen wohl nicht mehr umhin, zumindest phasenweise sämtliche Bürgschaften zu veröffentlichen. Weiter gelte dabei laut Ministerium der Grundsatz: „So darf das Land nur Bürgschaften übernehmen, wenn nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass es daraus in Anspruch genommen wird.“

Muss das Land einspringen?

Im Fall einer gelisteten Firma könnte dieser für unwahrscheinlich gehaltene Fall nun aber doch eintreten: Schleifmittel-Hersteller „Awuko Abrasives Wandmachers“ aus Hannoversch Münden. Das Unternehmen mit rund 170 Mitarbeitern in Niedersachsen hatte im vergangenen Sommer Insolvenz angemeldet.

Ein Jahr zuvor hatte das Land eine Bürgschaft von 1,35 Millionen Euro vergeben. Muss Niedersachsen nun als Bürge einspringen? Das Finanzministerium kommentiert auf Anfrage nicht, bei welchem Unternehmen ein Ausfall drohen könnte.

Ein Sprecher bestätigt nur, dass ein entsprechender Fall bei einem der kleineren Engagements eingetreten ist. Ob das Land nun einspringen müsse, zeige sich, „wenn die übrigen für den Kredit gestellten Sicherheiten verwertet sind. Decken die Erlöse daraus den Schaden nicht ab, tritt das Land ein.“