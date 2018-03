Soziales Netzwerk unter Druck : Datenskandal belastet Facebook

Was haben all diejenigen gedacht, die sich jetzt über Facebook empören? Dass es sich um eine öffentliche Plattform mit dem honorigen Ziel handelt, die Welt näher zusammenzubringen? Hinter der blau-weißen Blinkewelt steckt ein milliardenschwerer Konzern, dessen Interesse die Steigerung des Profits ist. Und den generiert das Unternehmen mit einem Geschäftsmodell, das Werbenden. Facebook ist eine Manipulationsmaschine, deren Treibstoff die Daten der Nutzer sind. Diese werden auf Basis dessen, was sie über sich preisgeben, hineingezogen in digitale Parallelrealitäten, in denen sie nur ihr eigenes Weltbild bestätigt sehen. So wird die Plattform eine Gefahr für die Demokratie. Natürlich, der jetzige Skandal begründet sich im halblegalen bis illegalen Datenmissbrauch eines Dritten. Aber er macht deutlich, welches Wissen und welche Macht Facebook über seine Nutzer hat und wie leichtfertig der Konzern damit umgeht. Dass sich nun die Politik empört, ist Heuchelei. Schließlich wird die Plattform von allen Parteien zur zielgerichteten Wahlwerbung genutzt. Die Verlockungen der Macht sind wohl stärker als die Moral.