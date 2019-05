Börse in Frankfurt : Dax auf Talfahrt

Der Handelskonflikt samt der damit einhergehenden Verschlechterung der Wirtschaftsstimmung in Deutschland haben den Dax wieder unter 12.000 Punkte gedrückt.

von dpa

23. Mai 2019, 15:29 Uhr

Bis zum Nachmittag büßte der deutsche Leitindex 1,58 Prozent auf 11.976,83 Punkte ein. Der MDax verlor 1,47 Prozent auf 25.205,15 Zähler, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 1,50 Prozent sank.

Nachdem zunächst schwächere Stimmungsdaten als erwartet aus der deutschen Industrie und dem Dienstleistungsgewerbe veröffentlicht wurden, gesellte sich noch ein äußerst schwacher Ifo-Index dazu.

Das verschreckte die Anleger. Im Dax gab es unter den 30 Einzelwerten kaum Gewinner. Nur Papiere aus defensiven Branchen, die am wenigsten unter konjunkturellen Schwankungen leiden, hielten sich im Plus. So etwa die Aktien des Immobilienkonzerns Vonovia und des Konsumgüterherstellers Beiersdorf, die beide um 0,3 Prozent stiegen.

Unter den schwachen Werten büßten die Aktien der Deutschen Bank 2,2 Prozent ein, nachdem sie zeitweise bei 6,35 Euro ein Rekordtief markiert hatten. Der Autobauer Daimler schüttete seine Dividende aus, weshalb die Papiere nur optisch einen besonders schwachen Eindruck machten. Auch für die Anleger der Aareal Bank, Uniper oder der Commerzbank ist Dividendentag.

Im SDax sackten die Anteile des Vakuumpumpenherstellers Pfeiffer nach einem schwachen Ausblick um etwas mehr als 5 Prozent ab. Für die Anteile von CTS Eventim ging es nach vorgelegten Quartalszahlen zunächst auf Talfahrt. Um die Mittagszeit dann drehten sie in die Gewinnzone und legten zuletzt um rund 1 Prozent zu.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,14 Prozent am Vortag auf minus 0,16 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,13 Prozent auf 143,53 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,11 Prozent auf 167,05 Punkte. Der Euro gab nach und kostete am frühen Nachmittag 1,1142 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1171 Dollar festgesetzt.