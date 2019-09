Börse in Frankfurt : Dax-Aufwärtstrend nach Ölpreis-Schock vorerst beendet

Drohnen-Angriffe auf die wichtigste Ölraffinerie Saudi-Arabiens und ein damit einhergehender Ölpreisanstieg haben die Rally am deutschen Aktienmarkt zunächst beendet. Der Dax verlor am Montagnachmittag 0,56 Prozent auf 12.398,47 Zähler.

Avatar_prignitzer von dpa

16. September 2019, 15:11 Uhr

Zuvor hatte der deutsche Leitindex acht Handelstage in Folge Gewinne verbucht. Noch am vergangenen Freitag hatte das Barometer an der Marke von 12.500 Punkten gekratzt und damit seit seinem August-Tief fast elf Prozent dazu gewonnen.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte ging es am Montag um 1,14 Prozent bergab auf 25.958,54 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor 0,59 Prozent. Neben den Turbulenzen am Ölmarkt trübten zudem schwache Konjunkturdaten aus China das Bild zum Wochenauftakt.

Ob der Aufwärtstrend am deutschen Aktienmarkt tatsächlich beendet ist oder möglicherweise nur zeitweise unterbrochen, könnte sich schon zur Wochenmitte zeigen, wenn der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ansteht. Erwartet wird, dass die Währungshüter die Zinsen senken.