Börse in Frankfurt : Dax beendet Erholung

Die jüngste Erholungsphase im Dax ist am Dienstagmorgen vorerst beendet. Der deutsche Leitindex rutschte kurz nach dem Handelsauftakt um 0,99 Prozent auf 13.790,92 Punkte ab.

Hohe Verluste bei Technologiewerten an den Überseebörsen sorgten für erneut wachsende Vorsicht unter den Anlegern. Zudem zeichnen sich bislang keine Fortschritte in den Verhandlungen zum Ukraine-Krieg ab. Auch der breitere Aktienmarkt startete mit Abschlägen in den neuen Handelstag. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen stand nach den ersten ...

