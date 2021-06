Börse in Frankfurt : Dax bewegt sich nur wenig - Anleger warten auf US-Notenbank

Vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten.

Frankfurt/Main | Der Leitindex Dax bewegte sich am Mittwoch nur wenig und gab zuletzt um 0,13 Prozent auf 15.709,40 Punkte nach. Das zu Wochenbeginn erreichte Rekordhoch von rund 15.803 Zählern bleibt damit aber weiter in Sichtweite. Die Ergebnisse der Zinssitzung der Fed werden nach Börsenschluss in Europa erwartet. Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 0,04 Pr...

