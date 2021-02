Börse in Frankfurt : Dax bleibt im Aufwind und nähert sich Rekordhoch

Der Dax hat am Donnerstag seine Gewinnstrecke ausgebaut.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex stieg um 0,91 Prozent auf 14.060,29 Punkte und schloss den vierten Tag in Folge im Plus. Damit rückt das Anfang Januar erreichte Rekordhoch bei 14.131,52 Punkten in greifbare Nähe. Der MDax der mittelgroßen Werte schloss 0,52 P...

