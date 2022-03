Börse in Frankfurt : Dax & Co legen zu, Gold fällt

Bei Anlegern am Aktienmarkt hat sich am Freitag abermals vorsichtige Hoffnung auf mögliche Fortschritte in der Ukraine-Krise breit gemacht.

Vorausgegangen war ein Bericht der russischen Nachrichtenagentur Interfax, demzufolge der russische Präsident Wladimir Putin gewisse positive Entwicklungen in den Gesprächen mit der Ukraine sieht. Der deutsche Leitindex Dax baute daraufhin seine Gewinne auf 3,33 Prozent aus und notierte damit bei 13.888,64 Punkten. Auch der EuroStoxx 50 und die Futures...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.