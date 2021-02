Börse in Frankfurt : Dax & Co. wieder auf Rekordjagd

An den Aktienmärkten weltweit geht es unermüdlich aufwärts.

Frankfurt/Main | Der nahezu unerschütterliche Glaube an eine wieder in Schwung kommende Weltwirtschaft gab am Montag den Börsen Auftrieb. Umfangreiche Corona-Hilfspakete sowie globale Impfkampagnen und sinkende Neuinfektionszahlen unterfütterten diese Hoffnungen. So ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.