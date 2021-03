Börse in Frankfurt : Dax deutlich erholt - Anleihemarkt beruhigt

Eine Beruhigung an den Anleihemärkten hat den Dax am Montag wieder in die Gewinnspur gebracht.

Frankfurt/Main | Mit plus 1,19 Prozent auf 13.950,62 Punkte begann der neue Monat März positiv. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 1,64 Prozent auf 31.783,12 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund eineinhalb Prozent. Die Rendite de...

