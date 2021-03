Börse in Frankfurt : Dax deutlich erholt - Nebenwerte im Blick

Eine Beruhigung an den Anleihemärkten hat den Dax am Montag zurück in die Gewinnspur gebracht.

Frankfurt/Main | Mit plus 1,32 Prozent auf 13.968,11 Punkte begann der neue Monat März erfreulich. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte zuletzt um 1,72 Prozent auf 31.807,30 Punkte zu. Der Nebenwerteindex SDax gewann 1,90 Prozent auf 15.396,74 Punkte. Für den ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.