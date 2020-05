Börse in Frankfurt : Dax durch Konjunktursorgen weiter belastet

Konjunktursorgen wegen der Corona-Krise haben den deutschen Aktienmarkt schwer belastet.

Avatar_prignitzer von dpa

14. Mai 2020, 12:15 Uhr

Der Leitindex Dax knüpfte an seine Vortagesverluste an und fiel bis zum Mittag um 1,59 Prozent auf 10.375,41 Punkte. Zwischenzeitlich war das Börsenbarometer auf das Niveau von Ende April abgesackt. Für den MDax ging es um 1,90 Prozent auf 23.098,79 Punkte nach unten. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, verzeichnete ähnlich hohe Verluste.

Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader schrieb: «Die Anleger verlieren so langsam den Mut, womit auch das Risiko einer erneut stärkeren Korrektur an den Börsen steigt.» Investoren würden mit einem massiven Anstieg der Arbeitslosenzahlen, schwachen Unternehmenszahlen und dem Risiko einer zweiten Corona-Welle konfrontiert. Da könnten auch die Zentralbanken mit der Flut an billigem Geld die Kurse nicht lange stützen.