Börse in Frankfurt : Dax erholt sich etwas

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben den jüngsten geopolitischen Schrecken vorerst hinter sich gelassen.

Avatar_prignitzer von dpa

07. Januar 2020, 15:09 Uhr

Der Dax knüpfte an seine Erholung an, die am Vortag begonnen hatte. Nach einem Spitzenanstieg um 1,2 Prozent wurden die Investoren aber wieder vorsichtiger. Zuletzt rückte der Leitindex um 0,68 Prozent auf 13.216,11 Punkte vor.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx stieg zuletzt ebenfalls leicht um 0,25 Prozent auf 3761,97 Zähler. In Deutschland gewann der MDax der mittelgroßen Aktienwerte 0,43 Prozent auf 28.313,24 Punkte. Im Zuge der Marktberuhigung legten auch die Ölpreise als jüngster Profiteur des Konflikts zwischen dem Iran und den USA nicht mehr weiter zu.

Nachdem die Aktien der Lufthansa an den vergangenen beiden Handelstagen aus Sorge vor steigenden Treibstoffkosten auf ein Tief seit Oktober gedrückt worden waren, erholten sie sich um 1 Prozent.

Der Favorit im Dax waren die Infineon-Titel. Sie stiegen um 3,3 Prozent. Aktien von Beiersdorf und Eon waren mit Abschlägen von 0,3 und 0,7 Prozent am Nachmittag die einzigen Mitglieder im deutschen Leitindex mit negativen Vorzeichen.

Im MDax belastete eine Abstufung die Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero. Sie rutschten mit minus 2,4 Prozent ans Indexende. Die Aktien von Evotec dagegen waren mit 2,5 Prozent der größte Gewinner. Der Wirkstoffforscher kann sich im Zuge einer erweiterten Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb über eine Millionenzahlung freuen.

Der Euro fiel leicht, was am Markt mit einer Dollarstärke auf breiter Front begründet wurde. Zuletzt wurden 1,1168 Dollar für die Gemeinschaftswährung gezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1194 Dollar festgesetzt.

Nachdem Bundesanleihen zuletzt wegen ihres sicheren Charakters gefragt waren, galt dies am Dienstag nicht mehr. Sinkende Kurse gingen damit einher, dass die Umlaufrendite von minus 0,30 Prozent am Vortag auf minus 0,29 Prozent stieg. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 144,10 Punkte. Der Bund-Future legte aber knapp um 0,07 Prozent auf 172,29 Punkte zu.