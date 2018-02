Börse in Frankfurt : Dax erholt sich etwas nach US-Börsenbeben

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach den weltweiten Börsenturbulenzen des Vortages erst einmal leicht erholt. Der Leitindex Dax rückte am Ende der ersten Handelsstunde um 0,49 Prozent auf 12 453,12 Punkte vor.

von dpa

07. Februar 2018, 10:31 Uhr

Der Mittelwert-Index MDax legte um 0,86 Prozent auf 25 456,35 Punkte zu. Der TecDax der Technologiewerte rückte sogar um 1,73 Prozent auf 2522,80 Zähler vor, während es für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um etwa ein halbes Prozent nach oben ging.

Als Reaktion auf den Absturz zum Wochenauftakt war der Dow Jones Industrial am Vorabend in New York nach einigem Auf und Ab um mehr als 2 Prozent gestiegen. Weil die Abschläge in Frankfurt am Vortag zwar hoch, aber deutlich milder als in den USA ausgefallen waren, konnte der Dax dem Trend nur begrenzt folgen.

Die Nervosität unter den Anlegern blieb zudem hoch. Die als Angst-Barometer angesehenen Schwankungsindizes wie der VIX lagen weiter auf einem außerordentlich hohen Niveau. Wie die Postbank betonte, haben sich «die nervösen Hände noch nicht aus den Börsensälen verabschiedet». Es sei deshalb «zu früh, um jetzt schon das Ende der Korrektur auszurufen.»

Anführer der Erholungsbewegung im Dax waren die Aktien von ProSiebenSat.1 mit einem Anstieg um 2,6 Prozent. Jene der Deutschen Börse fielen mit einem Kursgewinn von knapp 1,6 Prozent auf. Die Papiere des Börsenbetreibers gelten als Profiteur unruhiger Börsenzeiten.

Im MDax waren die Augen vor allem auf die Hannover Rück gerichtet. Die Papiere ragten in der insgesamt freundlichen Versicherungsbranche mit einem Aufschlag von 2 Prozent positiv heraus. Erste Reaktionen auf Aussagen zu den Vertragserneuerungen und der Dividende waren hier positiv. Der Rückversicherer übertraf im Katastrophenjahr 2017 außerdem seine gekappten Gewinnziele - genauso wie der Mutterkonzern Talanx, dessen Titel in ähnlichem Maße vorrückten.

Geschäftszahlen gab es auch beim Lichttechnik-Spezialisten Osram, die Aktien schafften ein Plus von gut 0,7 Prozent. Unter den weiteren Nebenwerten fielen die Papiere von Delivery Hero im SDax mit einem Satz nach oben um über 4 Prozent positiv auf. Der Essenlieferdienst wächst weiter rasant, wie ein Umsatzanstieg 2017 um 60 Prozent zeigt.