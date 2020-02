Börse in Frankfurt : Dax erholt sich weiter

Des Dax hat sich am Donnerstag weiter erholt. Unter anderem gestützt von der Umsetzung der Vereinbarungen im US-chinesischen Zollstreit stieg der Leitindex am Nachmittag um 0,63 Prozent auf 13.563,13 Punkte.

06. Februar 2020, 15:12 Uhr

Er machte damit den nächsten Schritt zurück zum bisherigen Rekord von 13.640 Punkten. Seit dem Tief vor gut einer Woche ist er nun schon um 4,5 Prozent nach oben geschnellt.

In der zweiten deutschen Börsenliga ging es für den MDax am Donnerstag um 0,28 Prozent auf 28.861,12 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx stieg um 0,6 Prozent. Die Indizes folgten damit der Stärke an den internationalen Börsen. Auch bei China-Aktien war die Erholung weiter gegangen und in New York zeichnet sich für den Dow Jones Industrial am Donnerstag ein neuer Rekord ab.

Im Handelsstreit wurde es als Schritt zur Verbesserung der Handelsbeziehungen gewertet, dass China zeitgleich mit einer Verringerung von US-Strafzöllen die Abgaben auf US-Waren im Wert von 75 Milliarden US-Dollar halbieren wird.

Kräftig nach oben ging es am deutschen Markt für Stahlwerte, angetrieben von einem optimistischen Ausblick des Konkurrenten ArcelorMittal. Thyssenkrupp erholten sich im MDax um 2,7 Prozent von ihrem Tief seit September. Salzgitter und Klöckner & Co legten im SDax um 4,2 respektive 3,5 Prozent zu. Die Arcelor-Aktie schoss in Paris um 11 Prozent nach oben.

Verglichen mit dem Referenzkurs vom Vortag hat sich der Euro am Donnerstag leicht im Minus bewegt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1001 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1023 Dollar festgesetzt.

Die Kurse deutscher Bundesanleihen fielen in der Tendenz. Die gegenläufige Umlaufrendite stieg daher von minus 0,38 Prozent am Vortag auf minus 0,36 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,05 Prozent auf 144,53 Punkte. Der Bund-Future legte knapp um 0,01 Prozent auf 173,75 Zähler zu.